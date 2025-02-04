Suriye’nin Yeni Cumhurbaşkanından Türkiye’ye Teşekkür

SURİYE GEÇİŞ DÖNEMİ CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETTİ

Suriye’nin 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıl süren Esad yönetiminin sona ermesinin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Türkiye’yi yurt dışındaki ikinci ziyareti olarak seçti. Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, Şara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası anlamda önemli mesajlar verdi.

TÜRKİYE’YE MİNNETTARLIK İFADE EDİLDİ

Suriye lideri Ahmed el-Şara, ilk Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Reis” diye hitap ederek, Suriye halkının Türkiye’nin devletine ve halkına duyduğu minnettarlığı vurguladı. “Kültürümüz ve sosyal yapılarımız benzer. Bu yüzden her alanda işbirliği yapma kararlılığındayız. Özellikle güvenlik alanında birlikte çalışacağız.” diyen Şara, Suriye’nin kuzey ve doğusunda uygulanan uluslararası baskılara karşı İsrail’e baskı yapılması ve 1967 sınırlarına dönülmesi gerektiğini ifade etti.

TİCARETTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Şara, Suriye ile Türkiye arasındaki ticaretin yeniden hareketlenmesi için gayret sarf edileceğini belirtti. Bu önemli ziyaretin ardından, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’ya Türkiye devlet filosundan TC-IST kuyruk numaralı bir uçak tahsis edildi. Bu jest, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçleneceği ve yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini verdi.