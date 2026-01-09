Suriye Ordusu Halep’te Şiddetli Operasyonlara İmza Attı

suriye-ordusu-halep-te-siddetli-operasyonlara-imza-atti

Suriye’de çatışmalar yükseliyor… Suriye ordusunun dün gece saatlerinde başlattığı nokta atışı operasyonları, bölgede şiddetli çatışmalara neden oldu. Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’nin yerel uzantısı konumundaki SDG’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonların Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00 itibarıyla bir ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Operasyonların ardından, bir mahallede sıkışan YPG/SDG unsurlarının tahliye sürecinin başladığı aktarıldı.

ATEŞKESİ İHLAL EDİYORLAR

Tahliye süreci sürerken, YPG/SDG militanları, Şeyh Maksud Mahallesi’ne varan tahliye otobüslerine ateş açtı. Örgüt üyeleri, sosyal medya platformları üzerinden yayımladıkları videolarla direniş göstereceklerini belirttiler.

İKİNCİ BİR OPERASYON HAZIRLIĞI

Diğer taraftan, Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun YPG’ye karşı yeni bir büyük operasyon yapma hazırlıkları içerisinde olduğunu duyurdu. Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “HIZLA DİĞER MAHALLERE GİTMEYE ÇAĞIRIYORUZ” ifadesi kullanıldı. İnsani yardım koridorunun 16.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi ve Şeyh Maksud Mahallesi’nde yaşayanlara, El-Awarid koridorunu kullanarak Halep’in diğer mahallelerine hızla geçmeleri çağrısı yapıldı.

SİLAH BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Açıklamada, terör örgütü SDG’ye yönelik bir çağrı daha yapılarak, “Ayrıca SDG’ye silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz ve güvenliklerini sağlamak için çalışacağız.” denildi.

