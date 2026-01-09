Suriye Ordusu Halep’te Yeni Operasyon Başlattı

Suriye ordusunun, YPG/SDG terör örgütüyle yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde operasyon başlatma kararı alındı. PKK-SDG unsurlarının, kenti boşaltma taahhütlerine uymayı reddettikleri ve sivil ölümlerine neden oldukları iddia ediliyor. Suriye istihbarat yetkililerinin verdiği bilgilere göre, teröristlerin 4 genç genci öldürdüğü ve bölgeyi terk etmeye çalışan birçok aileye saldırdığı aktarıldı. Aynı kaynak, milislerin “Suriye devletine karşı savaşmaya gitmeyi reddeden dört Kürt gencini öldürdüğünü ve mahalleyi terk eden sakinlerin birkaç evini yaktığını” söyledi.

BÜYÜK HEDEF VURULDU

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki büyük bir hedefin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, “SDF-PKK terör örgütüne ait büyük bir mühimmat deposuydu.” ifadesine yer verildi. Halep’teki SDF ise hedef olan yerin hastane olduğunu öne sürdü. Ancak, gerçekte hedefin hastane değil, büyük bir SDF mühimmat deposu olduğu bildirildi ve arka planda patlamaların devam ettiği kaydedildi.

Suriye ordusu, çatışmaların durmasının ardından PKK-YPG-SDG unsurlarına Halep’in Şeyh Maksud mahallesini boşaltmaları için bugün, öğle saatlerinde ikinci kez süre tanıdı. Suriye ordusu, bölgedeki sivillerin tahliyesi için yerel saat diliminde 16.00 ile 18.00 arasında insani bir koridor açacağı bilgisini verdi. Şam yönetimi, YPG’ye Halep’i terk etmesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından tahliye işlemlerini sürdürmeye devam etti. Yerel kaynaklarda, SDG unsurlarının Şeyh Maksut Mahallesi’nden ayrılmayı reddettiği ve çatışmalara devam etme konusunda ısrarcı oldukları öne sürüldü.

ABD TEMSİLCİSİ ŞAM’DA

ABD Suriye Özel Temsilcisi’nin Şam’a gitmekte olduğu öğrenildi. Yerel medya, SDG üyesi grupların ateşkesi ihlal ettiğini ve Suriye ordusunun operasyon alanlarına dair yeni haritalar yayımladığını bildirdi. Teröristlerin tahliyesi için birçok otobüs bölgedeki hazırlıklara yerleştirildi. Suriye ordusu, silahlı grupların çıkışı için bazı mahallelerin girişindeki bariyerleri kaldırdığı duyuruldu.

TÜRKİYE’DEN YAKINDAN TAKİP

Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından izlediğini, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştüklerini belirtti. “Kamu düzeninin sağlanması önemli, terörle mücadelenin devamı gerekir, SDG’nin de 10 Mart Mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülükleri yapmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı ise Türkiye’nin terör gruplarını hedef alan operasyonları desteklediğini ifade ederek, “Suriye’nin güvenliği kendi güvenliğimiz” dedi.

ÇATIŞMALARDA ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Geçtiğimiz salı gününden bu yana Halep’te SDG ile Suriye ordusu arasında süren çatışmalarda, dün gece saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütünün Halep’i terketmesi için gece saatlerinde belirli bir süre tanıdığını aktardı. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde çatışmalar sona ererken, silahlı grupların çekilme süreci başladığı belirtiliyor. Suriye yönetimi, bu grupların Kuzeydoğu’ya çekilmesi için güvenli koridor açma planlarını açıkladı.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

Suriye yönetiminin silahlı gruplara Halep’i terk etme süresi doldu ve operasyonlar sonucu sıkışan YPG/SDG mensuplarının Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için tahliye süreci başlatıldığı bildirildi. YPG/SDG unsurlarının “hafif kişisel silahlarıyla” Fırat Nehri’nin doğusuna geçeceği ifade edildi. Halep’teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine giriş yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TOPLUMSAL GÜVENLİĞE ÖNEM VERİLİYOR

Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, geçici ateşkes sonrası çevrede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkenin güvenliğinin sağlanması amacıyla, ordu bölgede arama tarama faaliyetlerine başladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların sürdüğünü ve tarafların iyi niyetli yaklaşımlarını vurguladı. Türkiye, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü kimi zaman bir öncelik olarak görmekte ve gelişmeleri dikkatle izlemektedir.

SDG DAVRANIŞLARINA TEPKİ VAR

Güvenlik birimleri, “SDG’nin, Suriye hükümeti ile karşılıklı olarak imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymayıp, uzlaşıdan uzak davranışlarının neticesi olarak yaşanan çatışmalar, sivil kaybına ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açmıştır” şeklinde açıklama yaptı. Türkiye’nin amacı, Suriye’de kalıcı barış ve toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır.