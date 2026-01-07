Suriye Ordusu İle PKK/YPG Arasındaki Çatışmalar Derinleşiyor

suriye-ordusu-ile-pkk-ypg-arasindaki-catismalar-derinlesiyor

Suriye ordusu ve PKK/YPG arasında çatışmalar devam ediyor. Şam yönetiminin YPG/SDG’ye tanıdığı sürenin sona ermesiyle birlikte müzakereler askıya alındı. Bu durumun ardından, örgüt üyeleri Halep’teki sivil yerleşim bölümlerine topçu saldırıları gerçekleştirdi.

YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği bildiriliyorken, Suriye ordusu terör hedeflerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı’nın açıklamasına göre, terör örgütü Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillere ateş açarak çıkışlarını engelliyor. YPG’nin, güvenlik güçlerinin ilerlemesini durdurmak için sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ifade ediliyor. Ayrıca, Suriye hükümeti güvenlik gerekçesiyle şehirdeki okulların, kamu binalarının ve bazı ulaşım yollarının geçici olarak kapatıldığını aktardı.

SURİYE, YPG’NİN DRONE’LARINI HEDEF ALIYOR

Bölgede süren çatışmalar sırasında Suriye ordusu, Halep’te terör örgütüne ait drone’ları hedef alarak imha ediyor.

HALEP’E TAKVİYE ASKER GÖNDERİLİYOR

Güvenlik önlemlerinin arttığı kentte, muhtemel saldırılara karşı ek asker sevkiyatı yapılıyor.

