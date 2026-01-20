Suriye Ordusu Karakozak Köyü’nü YPG’den Aldı

Suriye ordusu, Karakozak Köyü’nü YPG’den alarak Türkiye açısından önemli bir adım attı. Haberlere göre, bu operasyon çerçevesinde köydeki Caber Kalesi’nin de kontrolü tamamen Suriye ordusuna geçti. YPG ile Suriye hükümeti arasında gerçekleşen ateşkes anlaşmasına rağmen sahada askeri hareketliliğin devam ettiği ifade ediliyor; Suriye ordusunun Fırat hattındaki ilerleyişini sürdürdüğü bildiriliyor. Bu bağlamda, uzun süre YPG’nin elinde bulunan Karakozak Köyü’nün temizlendiği belirtiliyor.

MAYIN TEMİZLİĞİ BEKLENİYOR

Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleyman Şah Türbesi arazisini yoğun bir şekilde mayınlamış durumda olması nedeniyle araziye henüz girilemedi. Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale getirilecek. Süleyman Şah’ın türbesi şu anda Türkiye sınırına yakın bir konumda, Eşme köyünde bulunuyor ve bölgenin terörden arındırılması, türbenin asli yerine dönmesi için bir fırsat sunuyor.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Suriye toprakları içinde yer alan Süleyman Şah Türbesi, 1921 Ankara Antlaşması’na göre Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan, ülke sınırları dışındaki tek vatan toprağı özelliği taşıyor. Uluslararası hukukla koruma altına alınan bu statü, türbeyi hem tarihi hem de siyasi ve hukuki açıdan önemli bir sembol haline getiriyor. Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın naaşını barındıran bu türbe, Türk tarihi ve kültürel kimliği açısından büyük bir değere sahip bulunuyor. Türbe üzerinde Türk bayrağının dalgalanması ve Türk askerleri tarafından korunması, Türkiye’nin egemenlik haklarının sınır ötesindeki somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

TAŞINMA SÜRECİ

Süleyman Şah Türbesi ilk olarak Caber Kalesi içinde yer alıyordu. Ancak baraj suları nedeniyle 1975 yılında Karakozak bölgesine aktarılmıştı. Suriye iç savaşının yarattığı güvenlik tehditleri nedeniyle 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen “Şah Fırat Operasyonu” ile Türkiye Cumhuriyeti sınırına yakın olan Eşme köyüne nakledilmiştir.