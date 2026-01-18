Suriye Ordusu Tabka İlçesinin Kontrolünü Ele Geçirdi: Mazlum Abdi, Üçlü Toplantıya Katılmak İçin Şam’a Gitti

Suriye’nin Rakka iline bağlı Tabka ilçesinde, ordunun YPG/SDG’den kontrolü aldığı ve 483 örgüt üyesinin güvenlik güçleri ile iletişime geçerek teslim olmak için başvuruda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda, SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştireceği üçlü toplantıya katılmak üzere Şam’a gittiği ifade edildi. Suriye’nin resmi haber ajansı, ordunun stratejik önemi haiz Rakka’nın Tabka ilçesindeki kontrolü tamamen ele geçirdiğini bildirdi. Ayrıca, Suriye Savunma Bakanlığı’nın Medya ve İletişim Dairesi, YPG/SDG’nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle temasa geçtiğini açıkladı, bunlardan 181’inin teslim olduğu kaydedildi. Örgütün, Fırat Nehri’nin batısındaki işgal altındaki bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçmeye yönelik bir planı olduğu belirtilmişti. Suriye güçleri ile SDG arasında çatışmaların zaman zaman devam ettiği de ifade edildi.

HALEP HAVALİMANI YENİDEN AÇILIYOR

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, Halep Uluslararası Havalimanı’nın 8 gün süren kapalı kalma döneminin ardından 20 Ocak Salı gününden itibaren uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Kurumdan gelen yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programına uygun bir şekilde yeniden başlatılacağı ifade edildi. Açıklamada, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından bu kararın alındığı belirtildi. Yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin yanı sıra operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket edileceği vurgulandı. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketlerinden takip etmeleri gerektiği de hatırlatıldı.

SURİYE PETROL ŞİRKETİ: SEVRE SAHALARINI KONTROL ALTINA ALDIK

Suriye Petrol Şirketi (SPC), Suriye ordusunun Rakka’nın güneybatısındaki stratejik “Sevre” petrol sahalarının kontrolünü sağladığını duyurdu. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken, bu sahaların günlük üretim kapasitesinin 2 bin 500 varil olduğu belirtildi. Şirket yetkilileri, teknik ekiplerin sahaları devralmak ve petrol üretiminin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak üzere bölgeye ulaştığını ifade etti. Suriye Petrol Şirketi İletişim Müdürü Sefwan Şeyh Ahmed, askerî hareketlilikle eş zamanlı olarak bu harekete geçtiklerini açıkladı. Ahmed, “Der Hafir bölgesinde çatışmalar başladığında, Şirket CEO’su Yusuf Kablavi’nin talimatıyla acil bir operasyon odası kurduk. Amacımız sahaların güvenliğini ve üretimin sürekliliğini sağlamaktır” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Sefwan Şeyh Ahmed, Suriye ordusunun kendilerine “Resafe” ve “Safyan” sahalarında kontrol sağladığı bilgisini ilettiğini, bu bilgiler doğrultusunda koruma ve teknik ekiplerin hemen sahalara yönlendirildiğini söyledi. Suriye Petrol Şirketi’nin verilerine göre, Sevre bölgesi, ülkenin enerji haritasında kritik bir rol oynamaktadır ve sadece bir üretim alanı olmanın ötesinde, çöl bölgesindeki diğer sahaları birbirine bağlayan bir lojistik ve idari merkez konumundadır.

İNFAZ İDDİALARINA YALANLAMA

DSG, Tabka Cezaevi’nde bazı mahkumların infaz edildiği yönündeki iddialara karşı bir yazılı açıklama yaptı. DSG, bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve söz konusu cezaevinin güvenlik riski nedeniyle üç gün önce boşaltıldığını açıkladı. DSG Basın İrtibat Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, Tabka’daki “Kilise Hapishanesi” olarak bilinen tutukevinin olası saldırılar nedeniyle önceden tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, “Güçlerimiz, olası risklere karşı bir önlem olarak, Kilise Hapishanesinde bulunan tüm tutukluları üç gün önce şehir dışındaki güvenli noktalara sevk etti. Dolayısıyla saldırı anında hapishane tamamen boştu. Şam hükümetine bağlı hücrelerin mahkumların öldürüldüğü yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.