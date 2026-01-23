Suriye Ordusu YPG/SDG Karşısında Stratejik Operasyon Başlattı

Suriye’de tarihi operasyon gerçekleşti. Suriye ordusu, 13 Ocak tarihinde Fırat Nehri’nin batısındaki YPG/SDG işgalindeki bölgeleri askeri olarak ilan etti. Bölgedeki sivillerin tahliye edilmesinin ardından, Suriye ordusu 15 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısındaki alanlarda terör örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

TABKA BÖLGESİNE GİRİŞ

Suriye ordusundan yapılan resmi açıklamalara göre, Suriye güçleri Tabka Havaalanı içindeki terör unsurlarını kuşatırken, çeşitli noktalardan Tabka şehir merkezine girmeye başladı. Bu gelişmeler, Suriye ordusunun ilerleyişi açısından kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

DEYRİZOR VE RAKKA KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında Rakka ilinin şehir merkezini de ele geçirerek bölgede kontrol sağladı. Bunun yanı sıra, petrol ve gaz kaynaklarının yoğunlukla bulunduğu Deyrizor da terör örgütünden temizlenerek orada da kontrol sağlandı. Suriye ordusunun, aşiretlerle iş birliği yaparak gerçekleştirdiği bu geniş çaplı operasyon, yeni bir harita oluşturdu.

ANLAŞMA VE SONUÇLARI

Yaklaşık 44 saat süren operasyon, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması ile sona erdi. Şam yönetimi, 18 Ocak’ta yaptığı resmi açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın anlaşmayı imzaladığı bilgisini verdi.

İSVEÇ’TE PROTESTOLAR

Operasyonların ardından, terör örgütü destekçileri İsveç’in başkenti Stockholm’de sokağa dökülerek birçok iş yerini hedef aldı. Suriye’de yaşanan gelişmeleri protesto eden grup, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Gösteriler sırasında bazı grupların çevredeki işletmeleri yağmaladığı ve camları kırdığına dair bildirimler geldi. Olayların ardından İsveç polisi, bölgeye müdahale ederek geniş güvenlik tedbirleri aldı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Stockholm’deki bu olaylara ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Şiddet ve yağma anlarını içeren videolar büyük yankı uyandırırken, Avrupa’daki güvenlik zafiyetine dair tartışmalar yeniden gündeme geldi.