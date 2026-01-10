Suriye Ordusu YPG/SDG’ye Karşı Ağır İHA Operasyonu Başlattı

Suriye Ordusu, YPG/SDG’ye Yanıt Veriyor

Suriye resmi ajansının aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, YPG/SDG terör örgütünün Halep kentinde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “YPG/SDG’nin, Halep kentini, sivil kurumlarını, camilerini ve tesislerini 10’dan fazla İran yapımı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak yeni bir askeri tırmanış aşamasına girdiği” vurgulandı. Bu askeri harekâtın sonucunda sivillerin yaralandığı ve ciddi maddi hasarların meydana geldiği belirtildi.

Hedeflere Yönelik Doğru Hamle

Suriye Ordusu, YPG/SDG’nin bu tırmanışına karşı, İHA’ların fırlatıldığı yerleri hassasiyetle hedef aldığı iletildi. YPG/SDG’nin bulunduğu bölgedeki paletli ve tekerlekli ağır araçların imha edildiği ifade edildi. İmha edilen araçların sayısına ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı açıklanırken, ordunun bu eyleminin, “son saldırılara yönelik ilk tepki olduğu” belirtildi.

Daha Fazla Yanıt Bekleniyor

Suriye Ordusu, askeri operasyonlarının burada durmayacağı konusunda uyarıda bulundu. Saldırıya verilmesi gereken yanıtın sonraki aşamalarının uygun zaman ve mekânda gerçekleşeceği kaydedildi. Ayrıca, YPG/SDG’nın 6 Ocak’tan bu yana Halep’teki yerleşim bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın 23 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin de yaralandığı bildirildi.