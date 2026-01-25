Suriye Ordusundan PKK/SDG’ye Operasyon Başlatıldı

Suriye’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye ordusu, terör örgütü PKK/SDG’nin askeri entegrasyon için belirlediği süre dolduğunda operasyon düzenlemeye başladı. Bu kapsamda, ilk operasyon Halep’in uzun süre örgüt tarafından işgal edilen Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallerine gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde bu bölge terör örgütünün kontrolünden kurtarılırken, ilerleyiş Fırat Nehri’nin batısındaki Deyrizor ve Tabka ilçelerinin ardından Fırat’ın doğusuna yönelerek Rakka’ya kadar genişledi.

HASEKE’DE ATEŞKES UZATILDI

20 Ocak’ta ilan edilen ateşkes kapsamında Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye 4 günlük süre vermişti ve bu süre 24 Ocak akşam 20.00’de dolmuştu. Ancak ilerleyen saatlerde ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı ve 23.00 itibariyle yürürlüğe girdiği bildirildi.

İNSANİ KORİDOR AÇILDI

Suriye resmi ajansı SANA’ya göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle işbirliği içinde iki insani koridorun açıldığını açıkladı. İlk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon sağlanarak Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.

HACİL İNSANİ VAKALAR İÇİN HAZIRLANDI

İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile işbirliği içinde M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı. Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardım ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli geçişi için tahsis edildiğini ifade etti.

ANLAŞMANIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı derhal ateşkes yapılması, tüm örgüt üyelerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak hemen ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, örgütün işgalinde bulunan Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesi düzenlendi. Anlaşma gereğince, tüm enerji kaynakları ile sınır kapılarının devlet kontrolüne geçeceği belirtildi.