Suriye ordusu, terörist unsurların egemen olduğu alanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkate değer bir ilerleme kaydetti. Şam yönetimi, hızlı bir şekilde geniş bölgelerde kontrol sağlarken, entegrasyon süreci çerçevesinde terör örgütüne tanınan süreyi uzatma kararı aldı.

ATEŞKES 15 GÜN UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG ile yapılan ateşkesin süresinin uzatıldığını duyurdu. Resmi açıklamaya göre, ateşkes, 24 Ocak saat 23.00’ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün daha devam edecek. Askeri hareketlilik ve diplomatik görüşmelerin sürdüğü bölgeden, İsrail tarafından yapılan bir açıklama da dikkat çekti.

İSRAİL’DEN PKK/YPG’YE DESTEK MESAJI

Suriye’deki gelişmelerin sıcaklığını koruduğu bir ortamda, İsrail Dışişleri Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG hakkında destek içerikli bir açıklama yayınladı. Açıklamada, terör örgütünün unsurlarının bir azınlık grubu olarak tanıtıldığı ve baskı ile şiddetle yüz yüze kaldıkları iddia edildi.

İSRAİL İLE ÖRGÜT ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ İTİRAFLARI

Gazze’de devam eden ve binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların sorumlusunun İsrail yönetimi olduğu ifade edilirken, “İnsan hakları ayrımcılık yapmaz. Sessizlik tarafsızlık anlamına gelmez” sözleri tepki çekti. Bu durum, İsrail’in bölgedeki politikalarındaki tutarsızlığı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Terör örgütüne yönelik destek, daha önce ABD’li yetkililer ve örgütün liderleri tarafından da dile getirilmişti. Örneğin, ABD’li Senatör Lindsey Graham, PKK/PYD/SDG unsurlarını tanımlarken, “İsrail ile güçlü şekilde hizalanmış müttefikler” ifadesini kullanmıştı. Graham’ın ardından, SDG’nin siyasi temsilcilerinden İlham Ahmed de İsrail ile olan bağlarını itiraf ederek, İsrailli yetkililerle iletişim kurduklarını ve bu temasların somut bir desteğe dönüşmesi durumunda her türlü dış yardıma açık olduklarını belirtmişti.