Suriye Savunma Bakanı: Rus Üsleri Faydalanırsa Açık Kalabilir

RUSYA İLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Rusya ile olan ilişkiler ve Suriye’nin geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Washington Post gazetesine röportaj veren Kasra, Rusya ile ilişkilerinin son dönemdeki gelişiminden bahsetti. Beşar Esad’ın devrilmesi sonrasında Rusya’nın tutumunun kayda değer şekilde iyileştiğini söyleyen Bakan Kasra, Şam yönetiminin Moskova’nın taleplerine olan ilgisini dile getirdi. Ayrıca, Rusya’nın Suriye’deki müttefiki olarak, Moskova’nın tutumunda kalıcı bir düşmanlığın olmadığını vurguladı.

RUSYA’NIN ASKERİ MEVCUDİYETİ

Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı ile ilgili bir soruya Kasra, Tartus’taki deniz üssü ve Lazkiye’deki Hmeymim hava üssü’nün korunması konusunda “Eğer Suriye’nin faydasına olacaksa, evet” şeklinde yanıt verdi. Bu ifade ile Rusya’nın varlığının Suriye’nin çıkarları doğrultusunda olabileceğini belirtti.

SAVUNMA ANLAŞMALARI VE MÜZAKERELER

Kasra, ayrıca Suriye’nin savunma politikaları çerçevesinde birden fazla ülkeyle savunma anlaşmaları yapmayı düşündüklerini ifade etti. ABD ve Türkiye ile askeri üslerin statüsü konusundaki müzakerelerin devam ettiğini belirten Kasra, özellikle ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri varlığının sürdürülüp sürdürmeyeceği konusunun müzakere aşamasında olduğunu açıkladı.

KUZEY SURİYE’DE KONTROLÜ SAĞLAMA ÇABALARI

YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığı üzerine de konuşan Kasra, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın bölgenin yeniden Şam’ın kontrolüne girmesi ve hükümetin hapishaneleri yeniden ele almasında kararlı olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, askeri bir çözümün kan dökülmesine yol açabileceğine dikkat çekerek, barışçıl bir çözüm önerisinin daha uygun olduğunu vurguladı. Askeri çözüme karşı oldukları mesajını net bir şekilde iletti.