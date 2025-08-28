Suriye’ye Harekât Olacak Mı?

TEKNOFEST MAVİ VATAN BAŞLADI

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilmeye başladı. T3 Vakfı’nın yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde halkın ziyaretine açık olacak. Ziyaretler sabah 09.00’dan 18.00’e kadar üç seans halinde yapılacak. Her ziyaretçi yalnızca bir seansa katılabiliyor.

DENİZCİLİK VE TEKNOLOJİ ALANLARI ÖNE ÇIKIYOR

Etkinlik, denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanıyor. Ziyaretçiler, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi etkinliklere katılma imkanı bulacak. Türk donanmasının güçlü gemileri olan TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis’in tanıtımları yapılacak. Ayrıca, sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri gibi çeşitli sergilerle katılımcılara farklı deneyimler sunulacak.

BAKAN GÜLER’İN AÇIKLAMALARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Fulya Öztürk’e yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin son 20 yılda büyük bir hız kazandığını belirtti. “Bugüne kadar karada ve havada çok ciddi gelişmeler oldu.” diyen Güler, denizde de önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. “Mavi Vatan’da kullanacağımız savunma sanayi ürünlerini gördükçe, diğerleri gibi çok büyük gurur duyacaklar.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLE BERABER OLANLAR KAZANACAK

Bakan Güler, gelecek dönemde Türkiye ile beraber olanların kazanacağını vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman hazır olduğunu belirten Güler, ileride terörsüz bir Türkiye için önemli adımlar atmanın gerekliliğini anlattı. “Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ile Türkiye’nin çok rahat bir ortamda, ‘Türkiye Yüzyılı’nın gerekliliklerini yerine getirebilmesi için fırsat” diyerek, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Suriye konusuna değinerek, silahlı kuvvetlerin her zaman görev başında olduğunu sözlerine ekledi.