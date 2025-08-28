Suriye’ye Harekat Planı Var Mı?

TEKNOFEST MAVİ VATAN BAŞLADI

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olarak düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda izleyicilere kapılarını açtı. Etkinlik, T3 Vakfı’nın yürütücülüğünde ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın iş birliğiyle hayata geçiriliyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde halka açık olacak. Görüntülemeler, gün boyunca 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 seanslarıyla gerçekleştiriliyor. Her ziyaretçi yalnızca bir seansa katılabilecek.

DENİZCİLİK VE SU ALTI TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Etkinlikte, denizcilik ve su altı teknolojilerini öne çıkaran çeşitli yarışmalar yapılacak. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi aktiviteler, katılımcılar için farklı deneyimler sunacak. Türk donanmasının güçlü gemileri arasında yer alan TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gemileri ziyaretçiler tarafından incelenebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik alanları ve SAT ile SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri de etkinlikte yer alacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Bakanlığın önemli gelişmelerinin yanı sıra, CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Fulya Öztürk ile yaptığı görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinin son 20 yılda hız kazandığını belirtti. Güler, “Türk savunma sanayi özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle inanılmaz bir hız kazandı. Çok büyük bir başarı elde ettiler.” dedi. Ayrıca, denizde de önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak bunların zamanla daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

TÜRKİYE İLE BERABER OLANLAR KAZANACAK

Bakan Güler, Türkiye ile iş birliği yapanların kazanacağı mesajını vurguladı ve “Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Terörsüz bir Türkiye için büyük çabaların harcandığını belirterek, “Kardeşliğimizi büyütmek, artırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ile Türkiye’nin çok rahat bir ortamda, ‘Türkiye Yüzyılı’nın bize emrettiği hususları yerine getirebilmemiz için bir fırsat olarak değerlendiriyorum.” ifadelerini kullandı. Güler, Suriye ile ilgili ise harekât masasında olmadıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlerini yerine getirmek için her zaman hazır olduklarını belirtti.