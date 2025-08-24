Dünya

Suriye Yeni Banknotlar Geliyor

suriye-yeni-banknotlar-geliyor

YENİ BANKNOTLARIN TEDAVÜLE GİRMESİ

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların kademeli olarak piyasaya sürüleceğini ve bu banknotların ‘güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta’ basılacağını duyurdu. Husariyye, bu yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının iyileştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen teknik ve düzenleyici bir adım olduğunun altını çizdi.

BANKNOTLARIN KADAMELİ SUNUMU

Yeni banknotların başlangıçta mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasada yer alacağını vurgulayan Husariyye, mevcut banknotların dolaşımdan kaldırılmayacağını belirtti. İkinci aşamada ise eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşama ile birlikte bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Dünya

Suriye Yeni Para Hutbesine Geçiyor

Suriye Merkez Bankası, yeni banknotların yavaş yavaş piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Gündem

Hava 3-5 Derece Düşüyor: MGM Açıklaması

Hava tahminlerine göre, kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklık 3-5 derece düşerken, güney ve doğu bölgelerinde normalleri aşacak şekilde kalacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.