suriye-yeni-banknotlar-geliyor

YENİ BANKNOTLARIN TEDAVÜLE GİRMESİ

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların kademeli olarak piyasaya sürüleceğini ve bu banknotların ‘güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta’ basılacağını duyurdu. Husariyye, bu yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının iyileştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen teknik ve düzenleyici bir adım olduğunun altını çizdi.

BANKNOTLARIN KADAMELİ SUNUMU

Yeni banknotların başlangıçta mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasada yer alacağını vurgulayan Husariyye, mevcut banknotların dolaşımdan kaldırılmayacağını belirtti. İkinci aşamada ise eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşama ile birlikte bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.