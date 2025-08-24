Dünya

Suriye Yeni Banknotları Geliyor

suriye-yeni-banknotlari-geliyor

YENİ BANKNOTLARIN TEDAVÜLE GİRMESİ

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların aşamalı bir şekilde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu yeni para birimlerinin, “güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta” basılacağını belirtti. Husariyye, yeni banknotların tedavüle sunulmasının ülkenin nakit yapısını geliştirme ve günlük işlemleri kolaylaştırma amacıyla gerçekleştirilen teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu ifade etti.

BANKNOT DEĞİŞİM SÜREÇLERİ

İlk aşamada, yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla kademeli olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Husariyye, mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini vurguladı. İkinci aşamada ise eski banknotların yenileriyle değiştirilmesi sürecinin başlayacağını söyledi. Üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta Toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis'te etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yılki gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.
Ekonomi

Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Kayıt Dışı Gelir

Gelir İdaresi Başkanlığı, düğün organizatörleri ve salonlarında yaptığı denetimlerde 3,6 milyar liralık kayıt dışı geliri ortaya çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.