suriye-yeni-para-birimi-geliyor

SURİYE MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ BANKNOT AÇIKLAMASI

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini duyurdu. Bu banknotların ‘güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta’ basılacağını belirtti. Husariyye, yeni para birimlerinin piyasaya sürülmesinin, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması adına önemli bir teknik ve düzenleyici adım olduğunu vurguladı.

Başkan Husariyye, ilk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sunulacağını ifade etti. Mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini belirterek, ikinci aşamada eski banknotların yeni banknotlarla değiştirilmesine başlanacağını söyledi. Üçüncü aşamada ise bu değişim sürecinin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirileceğini aktardı.