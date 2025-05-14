Suriye Zirvesi: Erdoğan, Trump, Selman Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI VE KATILIMCILAR

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara ile Riyad’da bir toplantı yaptı. Uluslararası haber ajansı AFP, bu görüşmenin ABD’li bir yetkili aracılığıyla gerçekleştiğini aktardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ve Şara arasındaki görüşmeye çevrimiçi katıldı. Ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da toplantıda bulunduğu bildirildi.

ORTADOĞU TURU DEVAM EDİYOR

Trump, Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, programı çerçevesinde Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılacak. Ardından Ortadoğu turunun ikinci aşaması olan Katar’a geçmesi bekleniyor.

SURİYE’YE YAPTIRIMLAR KALKTI

Trump, geçtiğimiz gece Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Bu kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından alındığını ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump’ın bu açıklamasına memnuniyetle karşılayarak, durumu “Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.