Suriye Zirvesinde Erdoğan, Trump, Selman, Şara

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara ile Riyad’da bir toplantı gerçekleştirdi. Uluslararası bir haber ajansı, bu görüşmenin ABD’li bir yetkili üzerinden elde edilen bilgilere dayandığını bildirdi.

ERDOĞAN VE PRENS SELMAN GÖRÜŞMEDE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ve Şara arasındaki görüşmeye online olarak katıldı. Ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da bu toplantıda bulunduğu aktarıldı.

TRUMP’IN ORTADOĞU TURU SÜRÜYOR

Görüşmenin ardından Trump, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılmak için programına devam edecek. Ardından Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Katar’a geçmeyi planlıyor.

SURİYE’YE YAPILAN YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Trump, yaptığı son açıklamada Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından alındığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump’ın bu açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi ve durumu “Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası” olarak tanımladı.