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Suriyeli Mültecilerin Evlerine Dönüşü Arttı

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DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Esad rejiminin sona ermesiyle, uzun yıllar boyunca Türkiye’de yaşamlarını sürdüren Suriyeli mülteciler, yavaş yavaş ülkelerine dönüş yapmaya başlıyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda artan hareketlilik, geri dönen mültecilere Ramazan Bayramı’nı kendi vatanlarında geçirecek olmanın sevinci ile heyecan katıyor. Aynı zamanda Türkiye’ye de teşekkürlerini iletiyorlar.

VATAN İÇİN DÖNME VAKTİ

13 yıl boyunca Türkiye’de yaşamış olan Mustafa İbrahim, ülkesine olan özlemini dile getirerek, “İçimizde bir parça bırakıyoruz. Türkiye, sadece bir sığınak olmadı; dostluk, kardeşlik ve güven sundu. Yıllarca burada yaşadık, arkadaşlar edindik, komşularımız oldu. Ancak artık vatanımızın yeniden inşasına katkı sağlamak için geri dönme zamanı geldi.” açıklamalarında bulundu. Türkiye’deki tecrübelerini paylaşan İbrahim, “Türkiye’de bulunduğum süre boyunca Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin gibi pek çok şehirde bulundum. Hiçbir zaman dışlanmadık ve hiçbir sorun yaşamadık. Türkiye bize kucak açtı. Teyzem Adanalı biriyle evlendi, burada Türk akrabalarımız oldu. Buradan ayrılmak zor ama vatan bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Türk halkına teşekkürlerini iletti ve “Allah’a emanet olun, inşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz.” dedi.

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