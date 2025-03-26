Suriyeli Mültecilerin Vatana Dönüşü Arttı

DÖNÜŞ BAŞLIYOR

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte uzun süredir Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler, yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başlıyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda artan yoğunlukta geri dönen mülteciler, Ramazan Bayramı’nı kendi topraklarında geçirecek olmanın sevinçini yaşıyor. Türkiye’ye olan minnettarlıklarını da dile getiriyorlar.

YENİDEN İNŞA İÇİN DÖNME ZAMANI

Türkiye’de 13 yıl yaşayan Mustafa İbrahim, ülkesine duyduğu özlemi ifade ederek, “İçimizde bir parça bırakıyoruz. Türkiye, sadece bir sığınak olmadı; dostluk, kardeşlik ve güven sundu. Yıllarca burada yaşadık, arkadaşlar edindik, komşularımız oldu. Ancak artık vatanımızın yeniden inşasına katkı sağlamak için geri dönme zamanı geldi” diyor. İbrahim, Türkiye’deki tecrübelerini de paylaşarak, “Türkiye’de bulunduğum süre boyunca Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin gibi pek çok şehirde bulundum. Hiçbir zaman dışlanmadık ve hiçbir sorun yaşamadık. Türkiye bize kucak açtı. Teyzem Adanalı biriyle evlendi, burada Türk akrabalarımız oldu. Buradan ayrılmak zor ama vatan bizi bekliyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun, inşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz” şeklinde duygularını ifade ediyor.