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Sürücü, Aracını Bırakıp Gitmedi

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İSTANBUL’DA TRAFİK İHLALİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir sürücü, aracını tek gidiş ve tek geliş yoluna park ederek 48 saat boyunca geri dönmedi. Olay, 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde gerçekleşti. Sürücü, bulunduğu bölgede aracını bıraktıktan sonra bir daha yanına uğramadı.

ESNAFIN TEPKİSİ

Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı, aracın üzerine Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde “Ben eşeğim.” yazılı kağıtlar yapıştırdı. Uzun bir bekleyişin ardından, aracının başına gelen sürücü olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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