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Sürücü Araçtan Fırlayıp Yaralandı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Küçük Melen bölgesinde gerçekleşti. Ankara yönüne seyir eden Hamdi Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hakan K. yönetimindeki cipe çarptı. Bu çarpmanın sonucu olarak Hamdi Ç., aracından fırlayarak şarampole düştü.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Çevrede bulunanların yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Hakan K. ile Hamdi Ç., yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı gören bir sürücü, “Kaza tam önümüzde oldu. Biz de Düzce’den Bolu’ya gidiyorduk. İki araç birbirine girmiş. Hemen ilk müdahaleyi yaptık. Biz bu araçtakini bulamadık, meğer aşağıdaymış. Oraya fırlamış. Müdahale yaptık. Ambulansa teslim ettik. İnşallah sıhhati yerindedir” şeklinde ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin herhangi bir gelişme olması durumunda soruşturma başlatıldı.

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