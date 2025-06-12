Survivor 2025 All Star’da Volkan Kazandı

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA HEYECAN DOLU ANLAR

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımının son mücadelesinde Ayşe, Sevgi ve Volkan parkurda karşı karşıya geldi. Çeyrek finale kalmak isteyen yarışmacılar, büyük bir rekabet yaşadı. Daha önce final hakkı kazanan isimler Batuhan ve Adem olmuştu. Adem, Ayşe’ye karşı oynadığı oyunu 5-1’lik bir skorla kazanarak ikinci yarı finalist olmayı başardı.

VOLKAN’IN ZAFERİ VE AYŞE’NİN VEDASI

Sona kalan isimler Ayşe ve Volkan, arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Bu mücadeleyi kazanan Volkan, 3. yarı finalist olma hakkını elde etti. Ayşe ise oyunu kaybederek büyük bir üzüntü yaşadı ve Survivor ile yollarını ayırdı. Survivor’da heyecan, 12 Haziran’da gerçekleştirilecek yarı final ile devam edecek. Finalse 13 Haziran’da yapılacak ve şampiyon belli olacak.