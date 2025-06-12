Survivor 2025’te Yarı Finalistler Belli Oldu

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAKI MÜCADELE

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımının son oyununda, Ayşe, Sevgi ve Volkan çeyrek finale çıkmak için kıyasıya bir mücadele gerçekleştirdi. Önceki oyunlarda Batuhan ve Adem finalde yer almıştı. Adem, Ayşe karşısında 5-1’lik skorla kazanarak ikinci yarı finalist olmayı başardı.

Sona kalan yarışmacılar Ayşe ve Volkan, parkurda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Volkan, 3. yarı finalist olma hakkı kazandı. Oyunu kaybeden Ayşe ise büyük bir üzüntü yaşadı ve Survivor’a veda etmek zorunda kaldı.

HEYECAN DEVAM EDECEK

Survivor’da heyecan 12 Haziran’da yarı final ile sürecek. 13 Haziran’da ise büyük final gerçekleşecek ve şampiyon belli olacak.