Medya

Survivor 2025’te Yarışmaya Veda Eden Ayşe

survivor-2025-te-yarismaya-veda-eden-ayse

TAKIM MÜCADELESİ PARKURDA GERÇEKLEŞTİ

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler ekibi, çeyrek finale kalmak için son oyunda Ayşe, Sevgi ve Volkan arasında kıyasıya bir mücadele yaşadı. Önceki turlarda Batuhan ve Adem, finalist olmayı başaran isimler olmuştu. Adem, Ayşe ile karşılaştığı oyunu 5-1’lik skorla kazanarak ikinci yarı finalist konumuna geçti.

Ayşe ve Volkan sona kalan iki isim olarak bir araya geldi. Geçmişteki tüm deneyimlerini ortaya koyan Volkan, bu mücadelenin galibi olmayı başardı ve böylece 3. yarı finalist unvanını kazandı. Ayşe, kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşarken, Survivor’a veda eden isim oldu.

HEYECAN YARI FİNALE TAŞINIYOR

Survivor’da yaşanan bu heyecan dolu anlar, 12 Haziran’da gerçekleştirilecek yarı final ile devam edecek. Ardından 13 Haziran’da düzenlenecek büyük finalde ise şampiyon belli olacak.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Yemek Kartları Marketlerde Geçerli Mi?

Danıştay, yemek kartlarının kullanım kurallarını belirleyerek, bu kartların yalnızca restoranlarda değil, marketler ve büfelerde de geçerli olacağını duyurdu. Ödemelerin sigorta primine dahil edilmeyeceği bildirildi.
Gündem

Nehir Zeyrek İsyan Etti: O Adamı Neden Serbest Bırakıyorsunuz?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakılmasına kızı tepki gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.