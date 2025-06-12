Survivor 2025’te Yarışmaya Veda Eden Ayşe

TAKIM MÜCADELESİ PARKURDA GERÇEKLEŞTİ

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler ekibi, çeyrek finale kalmak için son oyunda Ayşe, Sevgi ve Volkan arasında kıyasıya bir mücadele yaşadı. Önceki turlarda Batuhan ve Adem, finalist olmayı başaran isimler olmuştu. Adem, Ayşe ile karşılaştığı oyunu 5-1’lik skorla kazanarak ikinci yarı finalist konumuna geçti.

Ayşe ve Volkan sona kalan iki isim olarak bir araya geldi. Geçmişteki tüm deneyimlerini ortaya koyan Volkan, bu mücadelenin galibi olmayı başardı ve böylece 3. yarı finalist unvanını kazandı. Ayşe, kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşarken, Survivor’a veda eden isim oldu.

HEYECAN YARI FİNALE TAŞINIYOR

Survivor’da yaşanan bu heyecan dolu anlar, 12 Haziran’da gerçekleştirilecek yarı final ile devam edecek. Ardından 13 Haziran’da düzenlenecek büyük finalde ise şampiyon belli olacak.