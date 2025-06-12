Medya

Survivor 2025 Yarı Finalistler Belli Oldu

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OYUNCULARIN MÜCADELESİ

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımının son oyununda Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek finale geçiş için parkurda karşı karşıya geldi. Önceki aşamalarda Batuhan ve Adem finalistlik hakkını kazanmıştı. Adem, final için kritik bir oyunda Ayşe’yi 5-1 yenerek ikinci yarı finalist olmayı başardı. İki oyuncu kalan Ayşe ve Volkan ise mücadeleye hazırlanarak finale yükselebilmek için son bir çaba sarf etti.

ZİRVEYİ HEDEFLEYEN MÜCADELE

Sonda kalan Ayşe ve Volkan arasında geçen zorlu maçta Volkan, rakibini geçerek 3. yarı finalist olma hakkını kazandı. Oyunu kaybeden Ayşe ise büyük bir üzüntü yaşadı ve Survivor’a veda etmek durumunda kaldı. Survivor’daki heyecan 12 Haziran tarihinde yapılacak yarı finalle sürecekken, 13 Haziran’da ise büyük finalde şampiyonu belirlemek için yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

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