Survivor All Star Yarı Finalistleri Açıklandı

GÖNÜLLÜLER TAKIMI PARKURDA MÜCADELE ETTİ

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımı, son oyununda Ayşe, Sevgi ve Volkan arasında çeyrek finale kalma mücadelesi gerçekleşti. Önceki oyunlarda Batuhan ve Adem finalist olmayı başarmıştı. Adem, Ayşe ile yaptığı karşılaşmayı 5-1 gibi bir skorla kazanarak ikinci yarı finalist olma hakkını elde etti.

Kalan yarışmacılar Ayşe ve Volkan bir araya gelerek karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede kazanan Volkan, 3. yarı finalist olarak adını yazdırdı. Oyunu kaybeden Ayşe ise bu durumun getirdiği büyük üzüntü ile Survivor’a veda etti. Gönüllüler takımındaki bu sonuçlar, yarışmanın heyecanını artırdı.

YARI FİNAL ve FİNAL TARİHİ

Survivor’da heyecan, 12 Haziran’da yarı final ile devam edecek ve ardından 13 Haziran’da gerçekleştirilecek büyük finalle şampiyon belli olacak. Bu tarihler yarışma severler için büyük bir önem taşımakta.