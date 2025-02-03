Survivor’da Adaya Veda Eden İsim Açıklandı

ELEME ADAYLARI VE MÜCADELE

Survivor’da ilk eleme adayı Serenay Aktaş, ikinci eleme adayı Zeynep Alkan, üçüncü eleme adayı Tuğba Yeni ve dördüncü eleme adayı Meryem Kasap olarak belirlenmişti. Göz alıcı bir mücadeleyle geçen ödül oyununda Survivor’a veda eden yarışmacının kim olduğu merak ediliyordu.

DÜELLO PERFORMANSLARI

Tuğba Yeni ve Serenay Aktaş arasında gerçekleşen düelloyu Tuğba kazanırken, Meryem Kasap ile Zeynep Alkan arasındaki karşılaşmayı da Meryem kazandı. Serenay, düello sonrası duygusal anlar yaşadı. Zeynep, düello performansıyla ilgili olarak “Duygusal bir arena, ya burada kalacaksın ya gideceksin. Bunun savaşını veriyorum ve gerçekten burayı çok seviyorum. Konuşurken tekrar duygulanacağım. Buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Dönmek istemiyorum.” dedi. Serenay da, “Beraber oynayacağız, duygularımla harekat eden birisi olduğu için bazı şeyleri bastırmam gerekiyor. Şu an kendime odaklanmak istiyorum. Çünkü burada kalmak istiyorum” şeklinde konuştu.

HEYECANLI ANLAR

Meryem, “Buraya ilk defa girdim, bir heyecan oldu. Ne kadar bireysel spor yapsam da kalbim tak tak attı. Parkurlarda hiçbir şey yok. 5 kere 10 kere çıkarım ama atışta ilk kendimi bulamadım, sonra toparladım çok da güzel oldu” ifadelerini kullandı. Tuğba, “Halkayı seçmemdeki amaç buydu. Skor olarak 5-0 düşünmüştüm, 5-1 oldu. Güzel bir sonuç, çok mutluyum” dedi.

ÖDÜL OYUNUNUN SONUCU

Survivor’da heyecan dolu geçen ödül oyununu Gönüllüler 12-9’luk skorla kazandı. Takım ödül olarak kumru yedi.

VEDA EDEN İSİM

Düelloda Serenay Aktaş’a kaybeden Zeynep Alkan, adaya veda eden isim oldu. Ayrıca Yunus Emre Karabacak, Mehmet Özyay, Sedat Kapurtu, Hikmet Tuğsuz ve Yiğit Poyraz’ın Survivor kadrosuna katılacağı bilgisi dikkat çekti.