Survivor’da Yarı Finalist Sayısı Artıyor

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA YARI FİNAL MÜCADELESİ

Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımı, çeyrek finale kalabilmek için önemli bir oyun oynamıştı. Ayşe, Sevgi ve Volkan, parkurda zorlu bir mücadeleye girişti. Daha önce Batuhan ve Adem finalist olarak belirlenmişti. Adem, Ayşe ile karşılaştığı oyunda 5-1’lik bir skorla galip gelerek ikinci yarı finalist oldu.

SONA KALAN MÜCADELE

Mücadelede sona kalan Ayşe ve Volkan, final için karşı karşıya geldi. Bu çekişmeli maçın kazananı Volkan oldu ve üçüncü yarı finalist olmaya hak kazandı. Ayşe ise bu oyunu kaybederek büyük bir üzüntü yaşadı ve Survivor’a veda etti.

FİNAL HEYECANI YAKLAŞIYOR

Survivor’da heyecan, 12 Haziran’da düzenlenecek yarı final ile devam edecek. 13 Haziran’da ise büyük finalde şampiyonun kim olacağı belirlenecek.