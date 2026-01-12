Susurluk’taki Kazada Münevver Karabulut’un Akrabaları Hayatını Kaybetti

Kazanın Acı Detayları Ortaya Çıktı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde 2 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında yaşananlar üzücü bir tablo sergiliyor. Kazanın sonucunda olay yerinde yaşamını yitiren Hafize Karabulut’un eşi Hüseyin Karabulut, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak burada da hayata gözlerini yumdu.

AİLE BAĞLARI KAN KUNDA TAZE KALDI

Hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut’un, İstanbul’da 2009’da vahşice katledilen Münevver Karabulut’un amcası olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Hüseyin Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un da ağabeyi olduğu belirtiliyor. Yaşanan bu durum, ailenin acısını derinleştirirken, kazanın sebep olduğu kayıplar da dikkat çekiyor.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Bu acı olay, hayatın ne kadar kısa ve vahşi olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.