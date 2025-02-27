Süt Üreticilerinden Yağsız Süte Tepki

DÜŞÜK YAĞLI SÜTE TEPKİLER ARTMAKTA

Süt üreticileri, düşük yağ oranına sahip sütlerin piyasada bulunmasına karşı çıkıyor. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek, kasım ayından bu yana raflarda yer alan 0,1 (binde bir) yağlı süte sert bir tepki gösterdi. Binde bir yağlı sütün insan sağlığına zarar verebileceğini iddia eden Şimşek, “Bu sütten peynir yapamazsın, yoğurt yapamazsın. İçinde yağ yok. Sulama amaçlı kullanılır.” diyerek bu ürünün işlevselliğine dikkat çekti.

SÜTÜN YAĞ ORANI VE FİYAT POLİTİKASI

Süt alırken sanayicilerin yağ oranına göre prim verdiğine değinen Şimşek, “Binde bir yağlı süt şu demek oluyor. Sıfır yağlı. Binde bir ile içinden çekemedikleri yağı beyan etmiş oluyorlar. Fiyatı da diğerine göre düşük.” şeklinde konuşarak, bu ürünlerin maliyet avantajına işaret etti. Şimşek, söz konusu sütlerin daha ucuz olduğuna vurgu yaparak, “Kalitesiz, bir nevi su gibi, sulamada kullanılacak cinsten rengi süte benzeyen bu ürünün raflardan kaldırılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Süt üreticileri, tağşiş ve hile yapan firmaların listesine sıkça giren şirketlerin kapatılması çağrısında da bulundu. Bu durum, sektör içinde karşılaşılan haksız rekabeti en aza indirmek ve tüketicilerin zarar görmeden sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.