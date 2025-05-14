Suudi Arabistan’a 200 F-15EX! 142 Milyar Dolarlık Anlaşma

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Gökyüzünde yeni bir çağ başlıyor. ABD ve Suudi Arabistan, 142 milyar dolarlık tarihi bir silah anlaşmasına imza atarak Orta Doğu’nun güç dengelerini yeniden şekillendiriyor. Bu dev anlaşmanın en önemli unsuru, Boeing tarafından üretilen 200 adet F-15EX Eagle II savaş uçağı oluyor. Donald Trump’ın 13 Mayıs 2025’teki Riyad ziyaretiyle duyurulan bu anlaşma, Beyaz Saray tarafından “tarihin en büyük savunma anlaşması” olarak değerlendiriliyor. 17.5 ton mühimmat kapasitesine sahip olan ve dünyadaki en gelişmiş radar sistemlerinden biriyle donatılan F-15EX, Suudi Hava Kuvvetleri’ni bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Boeing, Suudi Arabistan’ı küresel tedarik zincirine dahil etmeyi planlarken, İsrail’den Japonya’ya birçok ülke bu “kıyamet günü uçağı” için sıraya girdi. İşte anlaşmanın detayları ve F-15EX’in gökyüzünü titreten özellikleri!

DEV ANLAŞMANIN TEMELLERİ

Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sadece diplomatik bir temas değildi, aynı zamanda 300 milyar dolarlık enerji, savunma ve teknoloji anlaşmalarının kapısını araladı. Savunma alanında 142 milyar dolarlık paket, beş ana kategoride şekilleniyor:

– Hava Kuvvetleri ve Uzay Teknolojileri: 200 adet F-15EX savaş uçağı ve Hercules nakliye uçakları.

– Hava ve Füze Savunma Sistemleri: Taarruz füzeleri ve radarlar.

– Deniz ve Kıyı Güvenliği: Güvenlik ekipmanları ve helikopterler.

– Sınır Güvenliği ve Kara Birlikleri: Modernizasyon projeleri.

– Bilgi ve İletişim Sistemleri: Gelişmiş ağ altyapısı.

F-15EX: GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ

Boeing’in F-15EX Eagle II modeli, ABD Hava Kuvvetleri’nde “F-15 OR” adıyla biliniyor ve rakipsiz bir güç vadediyor. 17.5 ton mühimmat ve füze taşıma kapasitesi, APG-82V1 AESA radar ile uzun menzilli hedef tespiti ve EPAWSS elektronik harp sistemi, uçağı bir savaş makinesine dönüştürüyor. 2200 km harekat yarıçapı, Mach 2.5 hız ve 13 ton silah kapasitesi, F-15EX’i hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde ölümcül kılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN STRATEJİK ADIMI

Suudi Hava Kuvvetleri, hali hazırda F-15C/D ve F-15S modellerini kullanıyor. Ancak 200 adet F-15EX, Riyad’ın bölgesel rakiplerine, özellikle İran’a karşı elini güçlendirecek.

İSRAİL’İN YARIŞI

İsrail, F-15EX yarışında Suudi Arabistan’ın gerisinde kalıyor. Maariv’in haberine göre, Tel Aviv 25 adet F-15EX almak için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Ancak özel donanımlar nedeniyle uçak başına 120 milyon dolar ödüyor. İlk teslimatların 2028’de başlaması bekleniyor. İsrail’in mevcut 25 F-15I filosu, İran’daki hedefleri vurabilecek kapasitede. F-15EX’in gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleri, bu kabiliyeti daha da artıracak. F-15EX’e ilgi gösteren ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Endonezya (24 adet için anlaşma imzaladı), Singapur, Tayland, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Polonya yer alıyor. DefenceTurk’ün 2023 haberine göre, Endonezya, 24 adet F-15EX için Boeing ile bir mutabakat zaptı imzaladı. Katar ise 2017’de 36 adet F-15QA için 12 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı, ancak F-15EX’in üstün özelliklerine geçiş yapmayı düşünebilir. 200 adet F-15EX’in birim maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar. Ancak Suudi Arabistan’ın özel konfigürasyon talepleri fiyatı artırabilir. Toplam 142 milyar dolarlık anlaşma, uçakların yanı sıra füze sistemleri, helikopterler ve eğitim paketlerini içeriyor.