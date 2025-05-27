Suudi Arabistan Alkol Yasağını Reddetti

Suudi Arabistanlı bir yetkili, krallıkta 73 yıldır süregelen alkol yasağının kaldırılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Alkolün serbest bırakılacağı iddiası, geçtiğimiz hafta bir şarap blogunda yer aldıktan sonra birkaç uluslararası medya kuruluşu tarafından da haber haline getirilmişti. Haberde, Suudi yetkililerin 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği hazırlıkları çerçevesinde turistik bölgelerde alkol satışına izin verme planları olduğu ileri sürülüyordu. Ancak bu bilgi için hiçbir kaynak gösterilmedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA REFORMLAR

Bir dönem aşırı muhafazakâr yapısıyla bilinen Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmek ve petrol bağımlılığını azaltmak amacıyla turistler ile uluslararası yatırımcıları çekmek için bazı kısıtlamaları esnetiyor. Alkollü içecekler hala yasak olsa da, Suudiler ve yabancılar artık çöl partilerinde dans etmekten, moda şovlarında manken izlemeye, sinemaya gitmeye kadar daha önce Körfez ülkelerinde imkansız olan etkinliklere katılabiliyor. Alkol düzenlemelerine ilişkin haberler, Suudi Arabistan’da yoğun sosyal medya tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

ALKOL SATIŞI YASAĞI VE SİMBOLİK ADIMLAR

Suudi Arabistan’nın etkili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS), 2017’de kadınların araç kullanma yasağını kaldırmak, kamusal alanlardaki cinsiyet ayrım kurallarını gevşetmek ve din polisinin yetkilerini kısıtlamak gibi bir dizi reform gerçekleştirdi. Alkol satışının yasak olduğu Körfez ülkeleri arasında yalnızca Suudi Arabistan ve Kuveyt bulunuyor. Krallıkta alkol tüketimi ile ilgili atılan en sembolik adımlardan biri, geçen yıl başkent Riyad’da yalnızca gayrimüslim diplomatlara hizmet veren ilk alkol mağazasının açılmasıydı. Ülkede daha önce alkol yalnızca diplomatik kuryelerle getirilebiliyor ya da yasa dışı yollarla, kara borsadan temin edilebiliyordu.