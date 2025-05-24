Suudi Arabistan’da Alkol İzni Geliyor

ALCOL YASAKLARI GEVŞEYECEK

Suudi Arabistan, 1952 yılından bu yana yürürlükte olan alkol yasaklarını gevşetme kararı aldı. Hükümet, 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede alkol yasağını kaldıracak. Bu plana göre, alkol yalnızca turizm odaklı mekanlarla sınırlı olacak. Seçim yapılan beş yıldızlı oteller, tatil köyleri ve lisanslı tesislerde alkol satışı ve tüketimine izin verilecek.

YALNIZCA BELİRLİ İÇKİLER İÇİN GEÇERLİ

Kamusal alanlar, özel konutlar ve perakende satış noktaları mevcut yasaklara tabi olarak kalacak. Yeni uygulama kapsamında yalnızca şarap ve bira tüketimine izin verilecek. Sert alkoller ise “yasak” statüsünde kalmayı sürdürecek.

ALKOLOLRUN TAM YASAKLANMA SEBEBİ

Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanmasına karar vermişti. Bu karar, 1951 yılında Kral Abdulaziz’in oğlu Prens Mishari bin Abdulaziz Al-Suud’un, Cidde’de bir davette alkollü haldeyken İngiliz Başkonsolos Yardımcısı Cyril Ousman’ı vurup öldürmesi sonrasında gündeme gelmişti. Tepkilerin ardından Kral Abdulaziz, bu yasaklamayı getirmişti.