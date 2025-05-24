Dünya

Suudi Arabistan’da Alkol İzni Geliyor

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ALKOL YASAKLARI GEVŞETİLİYOR

Suudi Arabistan, 1952 yılından beri yürürlükte olan alkol yasağını gevşetme kararı aldı. Suudi Arabistan hükümeti, 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede alkol yasağını kaldıracak. Uygulama, alkolün yalnızca turizm odaklı mekanlarla sınırlı kalması esasına dayanıyor. Buna göre, seçili beş yıldızlı oteller, tatil köyleri ve lisanslı tesislerde alkol satışı ve tüketimi yapılabilecek.

SERT ALKOL KULLANIMINA SINIRLAMALAR SÜRECEK

Kamusal alanlar, özel konutlar ve perakende satış noktaları mevcut yasaklara tabi olmaya devam edecek. Yeni düzenleme çerçevesinde yalnızca şarap ve bira tüketimine izin verilecekken, sert alkoller “yasak” statüsünde kalmayı sürdürecek.

Alkol yasağının geçmişi, 1951 yılında Kral Abdulaziz’in oğlu Prens Mishari bin Abdulaziz Al-Suud’un, Cidde’de bir davet sırasında alkollü şekilde İngiliz Başkonsolos Yardımcısı Cyril Ousman’ı vurup öldürmesiyle gündeme geldi. Bu olayın ardından Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanması yönünde bir karar aldı.

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