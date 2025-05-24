Suudi Arabistan’da Alkol Satışı Başlıyor

SUUDİ ARABİSTAN’IN YENİ TURİZM STRATEJİSİ

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programı çerçevesinde ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtararak turizmi canlandırmayı hedefliyor. 2026 yılından itibaren 600 turistik noktada alkol satışı ve tüketimi serbest hale gelecek. Ancak bu düzenleme katı kurallarla sınırlı bulunuyor: Sadece düşük alkollü içecekler olan şarap, bira ve cider satılabilecek; yüksek alkollü içecekler ile ruhsat dışında yapılan satışlar kesinlikle yasak. Alkol, kamusal alanlarda, evlerde ya da perakende mağazalarda satılamayacak ya da tüketilemeyecek. Bu satışların yalnızca turistler ve diplomatik görevle gelen yabancılar için geçerli olması, yerel halk ve Müslümanların bu haktan faydalanamaması dikkat çekiyor.

ALCOHOL SATIŞI İÇİN BELİRLENEN YERLER

Alkol ruhsatı alabilecek yerler ise şunlardır: Beş yıldızlı oteller ve lüks tatil köyleri, lisanslı distribütörler ve yetkili elçilikler, Kızıl Deniz Tesisi, Sindalah ve Neom gibi özel turizm merkezleri, uluslararası kültürel ve iş etkinlikleri (örneğin konserler ve fuarlar). Bu düzenlemenin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki alkol düzenlemelerinden esinlenerek oluşturulduğu biliniyor. Suudi yönetimi, kültürel hassasiyetleri koruma hedefiyle ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyor.

VİZYON 2030’UN YENİ DÖNEMİ

Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Vizyon 2030, Suudi Arabistan’ı global bir turizm ve ticaret merkezi yapmayı öngörüyor. BBC News Türkçe’nin 2024 tarihli haberine göre, Krallık, 1952’de bir prensin İngiliz bir diplomata sarhoşken ateş etmesiyle başlayan alkol yasağını, öncelikle diplomatlar için gevşetmişti. 2024 yılı itibarıyla Riyad’daki Diplomatik Bölge’de yalnızca gayrimüslim diplomatlara satış yapan bir alkol mağazasının açıldığı bilgisi mevcut.

REFORMUN ETKİLERİ

Reform, turizme yönelik daha geniş bir açılım sağlıyor. Euronews’un 2024 haberine göre, alkol satışı, yasa dışı ithalat ve karaborsa ile mücadele için de bir araç olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Suudi Arabistan’ın ekonomisini çeşitlendirme ve turizm sektörünü geliştirirken, aynı zamanda güvenlik sorunlarıyla da başa çıkma çabasını yansıtıyor.