Suudi Arabistan’da Bayram Kutlamalarındaki Yeni Vizyon

Suudi Arabistan’da devam eden dönüşümler dikkat çekiyor. Ülke, alkol konusundaki yeni uygulamalarının yanı sıra farklı dini bayramlar ile gündeme gelmeye başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, geçtiğimiz yıl ülkesinde ilk kez yapılan Noel ve yılbaşı kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İSLAM DİNİNİN YENİ YÜZÜ

Bu tip kutlamaların daha önce mümkün olmadığını belirten Selman, “Eskiden Noel’i ve diğer Pagan bayramlarını kutlamayı yasaklıyorduk. Ancak şimdi İslam dininin, şeyhlerin ve din alimlerinin benim kişisel tavsiyelerimle hazırladığı yeni ve güncellenmiş bir versiyonuna sahibiz.” ifadelerini kullandı.

YENİ FETVALAR VE ÖZGÜRLÜK

Gerçekleştirilen reformlar sonrasında ülkenin daha özgürlükçü bir yapıya büründüğünü savunan Selman, “Artık yeni vizyonumuz uyarınca Hristiyan ve Yahudi dini bayramlarını ve etkinliklerini kutlayabiliriz. Elimizde kutlama ve eğlenceye izin veren hazır fetvalar var.” dedi.

ALKOLSÜZ İÇECEK SEKTÖRÜ GELİŞİYOR

Suudi Arabistan, son dönemlerde gerçekleştirdiği değişikliklerle dikkat çekiyor. Ülkede 1952’den beri süren alkol yasağı, yakın zamanda kaldırılmıştı. Bu kararın ardından, alkol satışı yapmaya başlayan barlar, alkolsüz biralarını örtülü kadınlarla tanıtmaya başladı.

ALKOL İZNİ İLE YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, Suudi Arabistan’ın alkole erişimi genişlettiği ve özel oturum iznine sahip yabancı misafirlere, daha önce yalnızca diplomatlara ayrılmış bir dükkan yoluyla alkollü içecek satın alabilme imkânı sunduğu belirtildi. Başkent Riyad’daki tek resmi içki dükkanına, artık aylık en az 50 bin riyal (13 bin dolar) kazanan gayrimüslim yabancıların da erişim sağlayabileceği bildirildi.