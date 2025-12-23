Suudi Arabistan’da Noel Kutlamalarının Yeni Dönemi

suudi-arabistan-da-noel-kutlamalarinin-yeni-donemi

Suudi Arabistan’da devam eden değişimler dikkat çekiyor. Ülke, alkolle ilgili attığı adımlarla gündeme gelmesinin yanında, bu kez farklı geleneğe sahip bayramlarıyla da öne çıkıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 2021 yılında ilk defa düzenlenen Noel ve yılbaşı kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İSLAM DİNİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ VERSİYONU

Daha önceden bu tür kutlamaların yasak olduğunu ifade eden Selman, “Eskiden Noel’i ve diğer Pagan bayramları kutlamayı yasaklıyorduk. Ancak şimdi İslam dininin, şeyhlerin ve din alimlerinin benim kişisel tavsiyelerimle hazırladığı yeni ve güncellenmiş bir versiyonuna sahibiz.” şeklinde konuştu.

FETVALARLA KUTLAMALAR MÜMKÜN OLDU

Atılan adımların ardından ülkede daha liberal bir atmosferin oluştuğunu öne süren Selman, “Artık yeni vizyonumuz uyarınca Hristiyan ve Yahudi dini bayramlarını ve etkinliklerini kutlayabiliriz. Elimizde kutlama ve eğlenceye izin veren hazır fetvalar var.” dedi.

ALKOLSÜZ BİRA TANITIMLARI GÜNDEME GELDİ

Yenilikler konusunda ilerleme kaydeden Suudi Arabistan, 1952 yılından bu yana süregelen alkol yasağını geçtiğimiz aylarda kaldırmıştı. Bu kararın akabinde, alkolsüz biralarını tanıtan barlar, niqab giymiş kadınlarla dikkat çekmişti.

ALKOL SATIŞI GENİŞLETİLDİ

Ayrıca, Suudi Arabistan’ın alkollü içeceklere erişimi genişlettiği ve özel oturum iznine sahip yabancı misafirlere, daha önce yalnızca yabancı diplomatlara ayrılmış bir mağazadan alkol satın alma izni tanıdığı öğrenildi. Başkent Riyad’daki tek resmi içki dükkanına, artık aylık en az 50 bin riyal (13 bin dolar) kazanan gayrimüslim yabancıların da erişim sağlayabileceği açıklandı.

