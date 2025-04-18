Suudi Arabistan, Vizesiz AB Seyahati İçin Çalışıyor

Avrupa Birliği’nin Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman’dan sorumlu Büyükelçisi Christophe Farnaud, Körfez medyasına verdiği demeçte, Suudi Arabistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat edebilmesi için AB’nin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Farnaud, bu muafiyetin gerçekleşmesi durumunda Suudi vatandaşlarının AB’nin 27 üye ülkesini kapsayan Schengen Bölgesi’nde özgürce seyahat edebileceğini belirtti.

AB’NİN VİZE KOLAYLIĞI ADIMLARI

Gulf News’in haberine göre, Farnaud, Avrupa Komisyonu’nun Nisan 2024’te aldığı karar doğrultusunda, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman vatandaşlarına kısa süreli kalışlar için çok girişli Schengen vizesi alma imkanı sunduğunu hatırlattı. Bu düzenleme, beş yıl boyunca tek bir vize ile birden fazla Avrupa seyahatine olanak tanıyor. Farnaud, vizesiz seyahat çalışmalarının bu politikaların bir uzantısı olduğunu vurguladı ve bu adımların yalnızca kolaylık sağlamadığını, aynı zamanda Suudi Arabistan ile Avrupa arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN’IN TURİZM HAMLESİ

Farnaud, Suudi Arabistan’ın “Vizyon 2030” programı kapsamında uluslararası turizme açıldığını ve bu dönüşümün Avrupa tarafından desteklendiğini aktardı. Ülke, 2019’dan bu yana 49 ülkenin vatandaşlarına e-vize ve varışta vize uygulamalarıyla turizmi teşvik ediyor. AB’nin vizesiz seyahat düzenlemesi, bu çabalara bir cevap olarak Suudi vatandaşlarına Avrupa’da daha fazla hareket özgürlüğü sağlamayı hedefliyor.

ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER

Büyükelçi Farnaud, vizesiz seyahat politikasının onaylanması halinde Suudi Arabistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’nde 90 güne kadar vizesiz kalabileceklerini belirtti. Bu düzenlemenin, iki taraf arasında ticaret, turizm ve kültürel alışverişi artırmayı hedeflediği ifade edildi. Ancak, Farnaud’un açıklamaları doğrultusunda, görüşmelerin nihai bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. AB’nin Suudi Arabistan’a vizesiz seyahat imkanı tanıma çalışmaları, Türkiye’deki vize süreçleri ile ilgili tartışmaları da gün yüzüne çıkardı. Türkiye, 2013’te Geri Kabul Anlaşması’nı imzaladıktan sonra AB ile vize serbestisi müzakerelerine başladı, ancak süreç henüz tamamlanamadı. Farnaud’un söyledikleri, Türkiye’de “Suudi Arabistan’a vizesiz seyahat kolaylığı sağlanırken Türkiye’nin süreci neden ilerlemiyor?” sorularını gündeme getirdi.