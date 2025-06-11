Suudi Prens’in Lüks Yatı Fethiye’de

SUUDİ ARABİSTAN PRENSİNİN ULTRA LÜKS YATI FETHİYE İSKELESİ’NE DEMİR ATTI

Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz’e ait olan ultra lüks yat Solandge, Fethiye İskelesi’nde demir attı. Malta bayraklı olan bu yat, 85 metre uzunluğunda ve İzmir Aliağa’dan 6 TIR ile getirilen 140 ton akaryakıt karadan ikmal edilerek dolduruldu. Solandge’nin yakıt ikmali tamamlandıktan sonra, Göcek koylarına hareket edeceği bilgisi geldi.

YATIN LÜKS OLANAKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Yatın haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euroyu buluyor ve içerisinde pek çok lüks özellik barındırıyor. Masaj odası, tam donanımlı bir SPA merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, açık hava sineması, bar, VIP süitler ve 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks kabinler bulunuyor. Ayrıca Solandge, misafirlerine plaj kulübü, spor salonu, sauna ve buhar odası gibi birçok olanak sunuyor.