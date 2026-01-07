Suzuki S-Cross İle SUV Deneyimi Yeni Dönemde Başlıyor

Artan otomobil fiyatları nedeniyle Türkiye’de yeni araç edinmek giderek zorlaşırken, bazı modeller sundukları özelliklerle pazar dinamiklerini değiştirmeyi başarıyor. Bu bağlamda, Suzuki S-Cross, özellikle 2026 Ocak ayı itibarıyla duyurulan güncel fiyatlarıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. B segmenti hatchback modellerle benzer fiyat aralığına ulaşan S-Cross, gerçek bir crossover deneyimi sunarak “Clio parasına SUV” algısını somutlaştırıyor.

SUZUKİ S-CROSS’UN GÜÇLÜ MOTORU

Suzuki S-Cross’un motor kaputunun altında, markanın uzun dönemdir güvenilirliğini gösterdiği 1.4 litrelik Boosterjet mild-hybrid motor yer alıyor. 48V MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) sistemiyle desteklenen bu motor, performans ve yakıt verimliliği dengesi sunuyor. Otomatik şanzıman ile bir araya getirilen motor, günlük kullanımlarda yeterli canlılığı sağlarken, özellikle ara hızlanmalarda sessiz ve sarsıntısız yapısıyla dikkat çekiyor. Hibrit sistemin katkısıyla kalkış anlarında elektrik motorunun sunduğu destek, yakıt tüketimine de olumlu bir etki sağlıyor.