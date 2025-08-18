Swatch, Çekik Göz Pozu İçin Özür Diledi

SWATCH’TAN ÇEKİK GÖZ REKLAMINA İLİŞKİN ÖZÜR

İsviçre merkezli saat üreticisi Swatch, Asyalı bir erkek modelin gözlerinin köşesini yukarı doğru çekerek verdiği ‘çekik göz’ pozuyla yaptığı reklamdan ötürü özür diledi. Swatch Essentials koleksiyonu için çekilen bu fotoğraflar, Çin’de büyük bir reaksiyonla karşılaştı ve birçok sosyal medya kullanıcısı reklamı ‘ırkçı’ olarak nitelendirdi. Şirket, Cumartesi günü Weibo sosyal medya platformundaki resmi hesabından hem Çince hem de İngilizce olarak yaptığı özür açıklamasında, “son dönemdeki endişeleri dikkate aldığını” ve ilgili tüm materyalleri dünya genelinde kaldırdığını aktardı. Ayrıca açıklamada, “Yol açmış olabileceğimiz her türlü üzüntü veya yanlış anlama için içtenlikle özür dileriz” denildi. Bu aynı özür, Instagram hesabında da paylaşıldı.

REKLAMIN ETKİLERİ ŞİRKETİ ZORDA BIRAKTI

Reklamla ilgili gelen eleştiriler, 2023 yılının başından bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybeden ve yüzde 39 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalan firmanın durumu için yeni bir darbe haline geliyor. Swatch, Omega, Longines ve Tissot gibi markaları da bünyesinde barındırıyor. Şirket, gelir açısından Çin pazarına son derece bağımlı; geçen yıl grubun satışlarının yaklaşık yüzde 27’si Çin, Hong Kong ve Makao bölgesinden elde edildi. Ancak, şirketin geliri, Çin’deki talep düşüşünün etkisiyle 2024 yılında yüzde 14,6 gerileyerek 6,74 milyar İsviçre frangına (8,4 milyar dolar) düşecek. Swatch, Çin’de “sürekli zorlu piyasa koşulları ve genel olarak zayıf tüketim malları talebi” ile yüzleşmekte olduğunu ifade etti.