Swatch, ‘Çekik Göz’ Reklamı İçin Özür Diledi

ÖZÜR MESAJI VE REKLAM TEPKİSİ

İsviçre menşeli saat markası Swatch, Asyalı bir erkek modelin gözlerini yukarı doğru çekerek verdiği ‘çekik göz’ pozuyla yaptığı reklam nedeniyle özür diledi. Swatch Essentials koleksiyonu için çekilen görseller, Çin’de büyük bir tepkiyle karşılaşmış ve birçok sosyal medya kullanıcısı bu reklamı ‘ırkçı’ olarak nitelendirmişti. Swatch, Cumartesi günü Weibo sosyal medya platformundaki resmi hesabından hem Çince hem de İngilizce bir özür mesajı yayımladı. Mesajda, “son dönemdeki endişeleri dikkate aldıklarını” ve ilgili tüm materyalleri dünya genelinde kaldırdıklarını ifade etti. Ayrıca, “Yol açmış olabileceğimiz her türlü üzüntü veya yanlış anlama için içtenlikle özür dileriz” açıklaması da yapıldı. Şirket aynı özrü Instagram hesabında da paylaştı.

REKLAMIN ETKİLERİ VE ŞİRKETİN DURUMU

Reklamla ilgili eleştiriler, 2023’ün başından bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybeden ve ABD’ye yaptığı ihracatlarda %39 gümrük vergisiyle karşılaşan firma için yeni bir darbe anlamı taşıyor. Omega, Longines ve Tissot markalarını da bünyesinde barındıran Swatch, gelir açısından Çin pazarına oldukça bağımlı. Geçtiğimiz yıl grubun satışlarının yaklaşık %27’si Çin, Hong Kong ve Makao bölgesinden geldi. Ancak şirketin geliri, Çin’deki talep düşüşünün etkisiyle 2024 yılı itibarıyla %14,6 gerileyerek 6,74 milyar İsviçre frangına (8,4 milyar dolar) inmesi bekleniyor. Swatch, bu süreçte “sürekli zorlu piyasa koşulları ve genel olarak zayıf tüketim malları talebi” ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.