T. B. Donald Trump, Yabancı Filmlere Gümrük Vergisi!

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs 2025’te Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye ithal edilen tüm filmlere %100 gümrük vergisi uygulanması için Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne talimat verdi. Trump, bu kararın Amerikan film endüstrisini korumak amacıyla alındığını duyurdu.

HOLLYWOOD’UN TEHLİKEDE OLDUĞU İDDİASI

Trump, paylaşımında ABD film endüstrisinin “çok hızlı bir şekilde öldüğünü” savundu. Yabancı ülkelerin, vergi indirimleri ve maddi teşviklerle Amerikan film yapımcılarını ve stüdyolarını çektiğini öne süren Trump, “Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor” dedi. Bu durumu “yabancı ülkelerin kasıtlı bir çabası” olarak tanımlayan Trump, bunun bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia etti.

ULUSAL GÜVENLİK VE PROPAGANDA TARTIŞMASI

Trump, yabancı filmlerin ekonomik bir tehdit olmanın ötesinde, aynı zamanda “mesaj ve propaganda” aracı olarak kullanıldığını öne sürdü. Bu nedenle, ABD’de film üretimini yeniden canlandırmak için sert bir adım attığını dile getirdi. Trump, “Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz” diyerek %100 gümrük vergisi uygulamasının hemen başlatılmasını istedi.

UYGULAMANIN DETAYLARI BELİRSİZ

Alınan kararın nasıl uygulanacağı henüz netlik kazanmadı. Verginin, yalnızca yabancı stüdyoların ürettiği filmleri mi yoksa ABD’li şirketlerin yurt dışında çektiği yapımları da mı kapsayacağı belirsiz. Örneğin, Disney, Marvel ve Netflix gibi büyük stüdyolar, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde vergi teşviklerinden yararlanarak sıkça çekim yapıyor. Motion Picture Association (MPA) ve stüdyolar, kararın ayrıntıları hakkında henüz resmi bir yorumda bulunmadı.

KÜRESEL ENDÜSTRİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLER

Hollywood, 2024’te küresel gişede yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, pandemi sonrası düşen sinema seyircisi ve streaming platformlarının yükselişiyle zor günler geçiriyor. Öte yandan, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler, cazip teşviklerle film üretimini destekliyor. Trump’ın kararı, uluslararası ortak yapımları ve küresel film ticaretini etkileyebilir. Ayrıca, Çin’in Nisan 2025’te ABD filmlerine kota koyması gibi karşı hamleler, ticaret savaşını daha da alevlendirebilir.