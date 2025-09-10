T.C.M.B. Faiz Kararını Bugün Açıklayacak

FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan liderliğinde bugün toplanıyor. Toplantıda, saat 14.00’te faiz kararı açıklanacak. Faiz oranı şu anda yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

BEKLENTİLER VE ANKET SONUÇLARI

TCMB Piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin 300 baz puan azalarak yüzde 40’a düşmesi bekleniyor. AA Finans’ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler ise bu ay içerisinde Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 41 seviyesine çekmesini öngörüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin yıl sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 36,5 olarak belirlendi.

ÖNCEKİ TOPLANTILARIN KARARLARI

23 Ocak’ta gerçekleşen ilk toplantısında PPK, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 seviyesinden yüzde 45’e indirmişti. Bu karar, Merkez Bankası’nın 18 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmesi anlamına geliyordu. 6 Mart’ta yapılan ikinci toplantıda da politika faizi 250 baz puan daha indirilerek yüzde 45’ten yüzde 42,5 seviyesine çekildi.

2025 TOPLANTI SAYISI AZALDI

Öte yandan, PPK’nın kararlarına göre 2025 yılı için toplantı sayısı 12’den 8’e düşürüldü. 20 Mart’taki ara toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından borsada ve döviz kurunda görülen hareketlilik nedeniyle, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’ya yükseltildi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise yüzde 42,5’te, gecelik vadede borçlanma faizi ise yüzde 41’de sabit tutuldu.

SON GÖRÜŞME TARİHLERİ

PPK, 17 Nisan’daki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. 19 Haziran’da ise faiz yüzde 46 seviyesinde sabit kaldı. 24 Temmuz’daki beşinci toplantıda ise bu oran yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürüldü. 2025 yılında son iki toplantısını 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde yapacağı belirtildi.