T.R.U.M.P, İ.S.R.A.İ.L-İ.R.A.N Gerilimini Değerlendirdi

TOPLANTININ DETAYLARI

Beyaz Saray’ın açıkladığı Trump’ın günlük programına göre, Durum Odası’ndaki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Bu toplantıda, İsrail-İran geriliminin bölgesel etkileri, ABD-İran müzakerelerinin geleceği ve gerilimin uluslararası boyutları üzerinde durulduğu söylendi.

AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Beyaz Saray, toplantıya dair henüz bir açıklama yapmadı. Toplantının içeriği ve sonuçlarıyla ilgili detayların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Bu durum, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.