T3 Vakfı, TEKNOFEST Mavi Vatan’da

TEKNOFEST MAVİ VATAN’DA BÜYÜK İLGİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinliğin dördüncü ve son gününde, vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yakından görmek isteyen katılımcılar, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na gelmeye başladı.

TCG ANADOLU’YA UZUN KUYRUKLAR

Etkinlik alanında yer alan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. TCG Anadolu’nun yanı sıra, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önemli gemileri de etkinlikte büyük ilgiyle karşılanıyor.