Gündem

T3 Vakfı, TEKNOFEST Mavi Vatan’da

t3-vakfi-teknofest-mavi-vatan-da

TEKNOFEST MAVİ VATAN’DA BÜYÜK İLGİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinliğin dördüncü ve son gününde, vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yakından görmek isteyen katılımcılar, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na gelmeye başladı.

TCG ANADOLU’YA UZUN KUYRUKLAR

Etkinlik alanında yer alan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, özellikle Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. TCG Anadolu’nun yanı sıra, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önemli gemileri de etkinlikte büyük ilgiyle karşılanıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail Ve Gazze Üzerine Tansiyon Artıyor

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Kopenhag'da düzenlenen toplantıda İsrail'e uygulanacak olası yaptırımlar hakkında ciddi anlaşmazlıklar yaşadı; bazı ülkeler sert ekonomik önlemler isterken, diğerleri karşı çıktı.
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde vahşet ayrıntıları ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş'un suç geçmişi dikkat çekici şekilde geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.