Taburcu Oldu, Yolda Fenalaştı

HASTANEDEN TABURCU OLDUKTAN SONRA FENALAŞTI

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gören 59 yaşındaki Ali K., üç gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastaneden çıkış yaptıktan yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra aniden fenalaşan Ali K., yere düşmek üzereyken çevrede bulunan vatandaşlar tarafından desteklendi.

HAYATINA KALP MASAJIYLA DEVAM ETTİ

Hastanedeki çevredekiler hemen yardım ederek, Ali K.’nın düşmesini engelledi. Kalbi duran hastaya, hastane çalışanları ve vatandaşlar tarafından anında müdahale edilerek kalp masajı yapıldı. Dakikalarca süren bu müdahalenin ardından, ambulansla hastaya ulaşan acil sağlık ekipleri tedaviye devam etti ve Ali K. hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında hastanın yanındaki emekli öğretmen Rafet Öztürk, “Hasta taburcu olmuştu, ancak yürürken fenalaştı. Yere düşmek üzereyken tutarak düşmesini engelledik. Sağ olsun hastane personeli, hayatını kurtardı. Doktor 15 dakika boyunca hiç ara vermeden kalp masajı yaptı” şeklinde konuştu.