Taciz İddiası Kavgaya Dönüştü

İSTANBUL’DA TELEFONDAN TACİZ İDDİASIYLA BAŞLAYAN KAVGA

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, bir kişinin telefondan mesajla taciz iddiası üzerine iki aile arasında tartışma başladı. Öncelikle sözlü olarak başlayan bu tartışma, kısa zamanda kavgaya dönüştü.

KAVGA TRAFİK SORUNUNA YOL AÇTI

Kavga, ara sokakta devam ederken, çevredeki araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Bu olağanüstü durum üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Tarafların sözlü çatışması, polis ekiplerinin önünde bir süre daha devam etti. Ancak, polisin müdahalesiyle kavga güçlükle sona erdirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Kavganın içinde yer alan bazı kişiler gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ise devam ediyor.