Tadic’in Fenerbahçe Macerası Sona mı Eriyor?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. Avrupa’ya veda eden ve ligde zorluk çeken sarı-lacivertlilerin hedefi, 36 yaşındaki Dusan Tadic oldu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla parlayan Tadic, bu yıl 26 gole katkı sağlamasına rağmen kritik maçlardaki etkisizliğinden dolayı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Acaba, Tadic’in Fenerbahçe serüveni sona mı eriyor?

Tadic’e Yönelik Eleştiriler: “Ağır ve Yaşlandı!”

Geçtiğimiz sezon 56 maçta 16 gol ve 16 asist yaparak övgü toplayan Tadic, bu yıl 43 resmi maçta 11 gol ve 15 asist üretebildi. Ancak son haftalarda sessiz kalan Sırp futbolcu, ilk Rangers maçında hayal kırıklığı yarattı ve rövanşta penaltı kaçırdı. Ayrıca Galatasaray derbisinde ve Samsunspor karşısında da istediği performansı gösteremedi. Ligdeki son 5 maçında sadece Antalyaspor’a gol atabilen Tadic, bu süreçte “ağır” ve “yaşlandı” eleştirilerine maruz kaldı. Bu durum, Hürriyet’in haberine göre tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe’deki geleceğini sorgulanır hale getirdi.

Samsunspor Maçı İle Soru İşareti Oluştu

Fenerbahçe’nin bu sezon ligde 7 maçta puan kaybettiği (5B, 2M) dönemde Tadic, yalnızca ilk yarıda 2-2 biten Samsunspor maçında (1 gol, 1 asist) etkili olabildi. Son Samsunspor beraberliği, şampiyonluk umutlarına darbe vurdu ve Tadic’in katkısız kalması, taraftarların sabrını zorladı. 26 gol kaydetmesine rağmen kritik anlarda sahne alamaması, “Tadic bitirdi” yorumlarını beraberinde getirdi.